الحوثي يحمل مجلس الامن المسؤولية عن استمرار الازمة باليمن

أكد رئيس اللجنة الثورية العليا بجماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن "الانسحاب أحادي الجانب الذي سيقوم به الجيش واللجان التابعان للجماعة، جاء بسبب رفض تنفيذ اتفاق ستوكهولم".
وأضاف رئيس اللجنة الثورية العليا بجماعة "أنصار الله": "الانسحاب يؤكد أن سبب الإعاقة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم هو دول أميركا، بريطانيا، السعودية، الإمارات وحلفائهم ".
وأشار الى أن "بدء الانسحاب في 11 أيار عند العاشرة صباحا يؤكد أن العدوان هو من يعيق السلام ويطيل المجاعة"، محملا "مجلس الأمن والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار أسوء أزمة إنسانية نتيجة جرائم الحصار والحظر لمطار صنعاء، وعدم تسليم المرتبات والتجويع المتعمد لليمن".
ودعا إلى "اتخاذ إجراءات ضد دول العدوان المعيقة، بعد أن أثبت الشعب وقيادته وجيشه ولجانه دعمهم للسلام بالانسحاب الأحادي من الموانئ".
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