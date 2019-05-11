الحوثي يحمل مجلس الامن المسؤولية عن استمرار الازمة باليمن

أكد رئيس ​اللجنة الثورية العليا​ بجماعة "​أنصار الله​" ​محمد علي الحوثي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أن "الانسحاب أحادي الجانب الذي سيقوم به ​الجيش​ واللجان التابعان للجماعة، جاء بسبب رفض تنفيذ ​اتفاق ستوكهولم​".

وأضاف رئيس اللجنة الثورية العليا بجماعة "أنصار الله": "الانسحاب يؤكد أن سبب الإعاقة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم هو دول ​أميركا​، ​بريطانيا​، ​السعودية​، ​الإمارات​ وحلفائهم ".

وأشار الى أن "بدء الانسحاب في 11 أيار عند العاشرة صباحا يؤكد أن العدوان هو من يعيق السلام ويطيل المجاعة"، محملا "​مجلس الأمن​ و​الأمم المتحدة​ المسؤولية الكاملة عن استمرار أسوء أزمة إنسانية نتيجة جرائم الحصار والحظر لمطار ​صنعاء​، وعدم تسليم المرتبات والتجويع المتعمد لليمن".

ودعا إلى "اتخاذ إجراءات ضد دول العدوان المعيقة، بعد أن أثبت الشعب وقيادته وجيشه ولجانه دعمهم للسلام بالانسحاب الأحادي من الموانئ".