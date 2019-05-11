أربعة قتلى و29 جريحا بانفجار في مصنع في كولومبيا

قتل أربعة أشخاص وأصيب 29 آخرون، بينهم 17 طفلا، إثر ​انفجار​ في مصنع لمعالجة البارود في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وقد وقع الانفجار في أحد المصانع التي تنتج فتائل لعبة تسمى التيجو حيث تلعب عبر إلقاء أقراص معدنية على أهداف تحتوي على البارود لتنفجر عند الاصطدام ويتم التحقيق في أسباب الحادث.