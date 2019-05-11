أعلنت الأمم المتحدة، أنّ "جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عرضت انسحابًا مبدئيًّا من جانب واحد من أجزاء من الحديدة والصليف ورأس عيسى".
ولفتت إلى "أنّنا سنراقب إعادة انتشار "أنصار الله" الّذي سيبدأ في 11 أيار الحالي وينتهي بحلول الرابع عشر منه".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: سنتابع إعادة انتشار أنصار الله بموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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