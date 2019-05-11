الأمم المتحدة: سنتابع إعادة انتشار أنصار الله بموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى

أعلنت ​الأمم المتحدة​، أنّ "جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) عرضت انسحابًا مبدئيًّا من جانب واحد من أجزاء من ​الحديدة​ والصليف ورأس عيسى".

ولفتت إلى "أنّنا سنراقب إعادة انتشار "أنصار الله" الّذي سيبدأ في 11 أيار الحالي وينتهي بحلول الرابع عشر منه".