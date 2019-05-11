خطير.. الأرضيات المطاطية المخصصة للأطفال تحتوي على نسب عالية من الرصاص

أظهرت دراسة حديثة أن أرضية ملاعب الأطفال المصنوعة من المطاط قد تحميهم من بعض الإصابات لكنها تسبب آذى من نوع آخر، مظهرة وجود نسب عالية من مواد خطيرة في تركيبتها

ونقلت وكالة رويترز، دراسة أجريت في بوسطن الأمريكية، قارن فيها الباحثون بين مستويات الرصاص في التربة والرمال والمواد التي يتم نثرها لتغطية الأرض، مثل نشارة الخشب، والمطاط، وذلك في 28 ملعبا، ووجدوا أن الأسطح المطاطية تحتوي في المتوسط على ما يتراوح بين مثلي وثلاثة أمثال مستويات الرصاص في باقي الأنواع.