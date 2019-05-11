كيم كاردشيان تستقبل طفلها الرابع عن طريق رحم مستأجر

استقبل الثنائي كيم كارداشيان ومغني الراب كاين ويست، اليوم الجمعة، طفلهما الرابع ، وذلك عن طريق أم بديلة.
ونشرت كارداشيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة كشفت فيها استقبالها لرضعيها الجديد، إذ كتبت “إنه هنا وهو رائع!”.
وأضافت كاردشيان :” إنه يشبه” طفلتي شيكاغو، لكن بالطبع ستتغير ملامحه كثيرا، لكنه يشبهها إلى حد بعيد في الوقت الحالي”.
ولجأت كاردشيان إلى استئجار رحم من أجل الولادة، كما فعلت سابقا مع ابنتها شيكاغو، وذلك بسبب خطورة الحمل على حياتها وحياة الجنين، بسبب مشاكل صحية تعاني منها.
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