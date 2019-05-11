استجاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، لضغوطات الجامعة التونسية للعبة، وقرر عقد جلسة استماع، في مقره بمصر، لروايته بخصوص أحداث ما بعد مباراة نهضة بركان والصفاقسي التونسي، في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وحسب تقارير صحفية تونسية، اليوم الحمعة، فإن الاتحاد الإفريقي قرر عقد اجتماع مع ممثلين عن الجامعة التونسية بالإضافة إلى إدارة النادي التونسي، من أجل “الاطلاع على تفاصيل المضايقات التي تعرض لها النادي التونسي في المغرب”، على حد تعبيرهم.
وأكدت الصمادر ذاتها، أن “الكاف” حدد يوم الأحد المقبل موعدا لعقد هذا الاجتماع، “والذي سيعرض فيه النادي التونسي كافة تفاصيل رحلته والمضايقات التي تعر لها قبل وبعد المباراة”.
ودخلت الجامعة التونسية لكرة لقدم، على خط الأحداث التي عرفتها مباراة نهضة بركان والنادي االصفاقسي، مطالبة بعقد اجتماع من أجل الاستماع للنادي التونسي، وعرض “الظروف التي رافقت رحلة الفريق للمغرب” على حد تعبيره.
وتحاول الجامعة التونسية للعبة، تجنيب الصفاقسي عقوبات ثقيلة من طرف “الكاف” قد تصل إلى حد إبعاد النادي عن المنافسات القارية لأزيد من موسمين متتاليين، بالإضافة إلى منع عدد من لاعبيه من المشاركة القارية، بسبب اعتدائهم بالركل واللكم على الحكم السينيغالي ميكيت ندياي بعد المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل معاقبة الصفاقسي بسبب بركان.. “الكاف” يستجيب لطلب الجامعة التونسية ويعقد جلسة “استماع” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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