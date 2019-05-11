رئيس الوزراء اليوناني يحوز ثقة البرلمان قبل الانتخابات التشريعية

فاز رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، الجمعة، بثقة برلمان بلاده، حيث حصد أصوات 153 نائباً من أصل 300، ليُعزّز موقعه قبل 3 استحقاقات انتخابية ستشهدها اليونان، الانتخابات الأوروبية والمحلية في 26 مايو/أيار، والانتخابات التشريعية المرتقبة في الخريف المقبل.



وبعد الفوز بثقة البرلمان، قال تسيبراس أمام النواب إن "هذا البرلمان سيتعامل تدريجياً مع الظلم من أجل مصلحة الأجيال المقبلة والمحرومين".



وفي إشارة إلى الانتخابات الأوروبية، قال "في 26 مايو/أيار، سيرسل الشعب اليوناني رسالة إلى النخبة ولكن أيضاً إلى المتكبرين، يجب أن نستمر في العمل بكرامة وتواضع".

Advertisements

وبات زعيم "سيريزا" اليساري الحاكم منذ 4 سنوات، في موقع متأخر بنسبة 5% عن منافسه الرئيسي كرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم "الديمقراطية الجديدة" اليميني، في استطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تجري في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويبحث تسيبراس قبل انتهاء ولايته عن الاستثمار في "إنجازات" سياسته، بالأخص عودة البلاد إلى الأسواق العالمية وإخراجها من برامج التقشف الصارم المفروضة من جانب الدائنين، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة الدين.

وأعلن قبل 3 أيام مجموعة تدابير لإعفاءات ضريبية ومساعدات للمتقاعدين، في خطوة لاستمالة الناخبين المتعبين من التقشف.

ورغم انتعاش الاقتصاد منذ 2017 وتحسن أداء الاقتصاد الكلي، يُواجه اليونانيون صعوبات للتعافي من الركود الشديد ومستوى البطالة الذي بلغ 18%، الأعلى في منطقة اليورو.