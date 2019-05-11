ترامب: إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى لا يعتبر خرقا للثقة

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، على تجربة بيونج يانج الصاروخية الأخيرة، والتي اعتبرها مسؤولون بالإدارة الأمريكية تصعيدا جديدا من جانب كوريا الشمالية.

وقال ترامب، خلال تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إن "إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صواريخ قصيرة المدى لا يعتبر خرقا للثقة بين البلدين..في مرحلة ما.. قد يحدث هذا، لكن في هذه المرحلة لا"، وأضاف أن "الأمر يتعلق بصواريخ قصيرة المدى وبأشياء اعتيادية.. اعتيادية جدا".

والخميس الماضي، أمر كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية بتنفيذ مناورة على شن ضربة بعيدة المدى، جاء هذا بعد أيام قليلة من الإعلان عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى من داخل بيونج يانج في تصعيد جديد لم تشهده الجزيرة الكورية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

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وجاءت عملية الإطلاق خلال أسبوع واحد بعد قيام كوريا الشمالية بتدريبات عسكرية وإطلاقها العديد من القذائف، التي يعتقد أن واحدا منها على الأقل صاروخ قصير المدى.





ولم تطلق كوريا الشمالية أي صاروخ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، في أعقاب تقارب دبلوماسي سريع أسهم في تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، ومهد أمام قمة تاريخية أولى بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكن قمتهما الثانية في فيتنام خلال فبراير/شباط الماضي انتهت من دون اتفاق، على وضع حد لبرنامج بيونج يانج النووي مقابل تخفيف العقوبات، ولم تختتم حتى ببيان مشترك، ما أثار استياء لدى كوريا الشمالية إزاء جمود المحادثات.