وزير خارجية البحرين: التآمر ضد «مجلس التعاون» يأتي من بلد واحد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) انتقد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، أمس (الجمعة) تصريحات رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم الأخيرة عبر موقع «تويتر»، حول وجود مساع لهدم انتقد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، أمس (الجمعة) تصريحات رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم الأخيرة عبر موقع «تويتر»، حول وجود مساع لهدم مجلس التعاون الخليجي ، واعتبرها خاطئة ومن يقولها مخطئ تماما، موجها اتهاماً مبطناً لنظام الحمدين بالتآمر ضد المجلس. جاء ذلك في تغريدة لوزير خارجية البحرين على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»، قال فيها: «ليس هناك هدم لمجلس التعاون ومن يقول هذا الكلام مخطئ تماما. هناك صد للضرر والتآمر الذي طالما أتى من بلد واحد ضد بقية دول المجلس. ورحم الله بلدا عرف قدره فوقف عنده»، مذيلاً التغريدة بوسم «قطر». وتأتي تغريدة الشيخ خالد بن أحمد رداً على تغريدات لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، مساء أمس الأول (الخميس)، قال فيها إن «هدم مجلس التعاون الخليجي وتقويضه، كما يحدث اليوم يصب في مصلحة الغير ويدمر مصالح دول المجلس، ولا يخدم إلا مصالح من يريدون إبرام اتفاقات جديدة مع إيران، أما نحن فسنطبل لتلك الاتفاقات كما فعلنا في المرة الأولى».



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