شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين فرنسيين في عملية تحرير 4 رهائن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس) أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس (الجمعة) مقتل عسكريَّيْن فرنسيين في عملية عسكرية أدت إلى تحرير 4 رهائن من أيدي خاطفيهم شمال بوركينا فاسو. أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس (الجمعة) مقتل عسكريَّيْن فرنسيين في عملية عسكرية أدت إلى تحرير 4 رهائن من أيدي خاطفيهم شمال بوركينا فاسو. وقال الإليزيه، في بيان، إن الأربعة المحررين هم فرنسيان وأمريكية وكورية جنوبية وأنهم بخير الآن. وخطف سائحان فرنسيان أثناء قيامهما برحلة سفاري في بنين الأسبوع الماضي وعثر على مرشدهم المحلي ميتا.



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