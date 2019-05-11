شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة تحاول تعويض خسارة «كفر نبودة» في حماة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (عواصم)

بعد الخسارة أمس الأول في كفر نبودة شنّت «هيئة تحرير الشام» العصب الأساسي لتنظيم القاعدة و«فصائل معارضة» أمس (الجمعة) هجوماً عسكرياً على مواقع قوات النظام في بلدة «كفر نبودة» شمالي حماة، في محاولة لاستعادة البلدة. وقال المتحدث باسم «الجبهة الوطنية للتحرير» النقيب ناجي مصطفى أمس إن الفصائل العسكرية في محافظة حماة بدأت عملا عسكريا لانتزاع كفر نبودة من قوات النظام.

وسيطرت قوات النظام (الأربعاء) الماضي على بلدة كفرنبودة، بينما سيطرت قوات النظام أمس الأول (الخميس) على مدينة «قلعة المضيق» وقرى شمالي حماة دون أي مقاومة.

يأتي ذلك وسط تصعيد العمليات العسكرية بشكل عام في الشمال السوري، خصوصا في غربي الفرات، إذ قالت وكالة الأناضول التركية إن القوات التركية قصفت أمس الأول مواقع مليشيا الوحدات الكردية في مدينة تل رفعت بريف حلب. ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع التركية أن القصف جاء ردا على هجمات استفزازية قام بها مقاتلون من «الوحدات الكردية» ضد القوات التركية المتمركزة في مناطق «غصن الزيتون» في عفرين.

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يذكر أن منطقة تل رفعت تنتشر فيها الوحدات الكردية والقوات الروسية، فيما تجاورها من الشمال تركيا وقوات درع الفرات المدعومة من أنقرة.

وفي المنطقة الشرقية؛ قتل اثنان من عناصر قوات سورية الديموقراطية (قسد) المدعومة من التحالف الدولي في هجوم من قبل مجهولين على أطراف بلدية البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون إن وتيرة الهجمات على مقاتلي قوات سورية الديموقراطية ارتفعت في أيام شهر رمضان، مشيرين إلى أن خلايا تنظيم داعش لا تزال تنشط في شرقي الفرات مستهدفة قوات سورية الديموقراطية.