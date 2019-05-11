شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة «دولية» مغلقة حول الأزمة في ليبيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)عقد مجلس الأمن الدولي أمس (الجمعة) جلسة مغلقة يُناقش خلالها الأزمة الإنسانية التي تشهدها ليبيا بالتزامن مع الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس منذ شهر، وفق ما أعلنته وسائل إعلام محلية أمس.
وطلبت بريطانيا عقد الاجتماع أمس حتى يتسنّى لمسؤول إغاثة أممي إطلاع المجلس على الصراع الذي تسبّب في نزوح 55 ألف شخص، وخلّف أكثر من 430 قتيلاً. وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنّ حكومتها ستستمر في العمل من خلال مجلس الأمن على إيجاد حلول توافقية لوقف إطلاق النار في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.
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