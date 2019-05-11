شكرا لقرائتكم خبر عن بدء سريان التهدئة.. السماح بالصيد في بحر غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (غزة)

أعادت إسرائيل السماح للصيادين بالصيد في بحر غزة صباح أمس (الجمعة)، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة، بعد أسبوع على منع الفلسطينيين من الصيد، ردا على تجدد أعمال العنف.

وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين إن «الاحتلال أبلغنا عبر الشؤون المدنية بإعادة فتح البحر أمام الصيادين حتى مسافة 12 ميلاً، انطلاقاً من ميناء غزة حتى رفح جنوباً، وبعمق 6 أميال من مدينة غزة حتى بيت لاهيا شمالاً ابتداءً من العاشرة صباح الجمعة». ويعد هذا القرار أول خطوة في تفاهمات التهدئة في قطاع غزة الفقير الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت «هيئة تنسيق النشاطات الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية» (كوغات) أمس، من المتوقع إعادة فتح منطقة الصيد البحري في قطاع غزة بعمق 12 ميلا بحريا، مضيفة أن «تطبيق القرار مشروط باحترام صيادي قطاع غزة الاتفاقيات».