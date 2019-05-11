شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. «الدعم السريع» تتهم جهات مجهولة بمحاولة شيطنتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان عبدالرحيم حمدان دلقو، عدم وجود أي نية لفض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة بالقوة، ردا على أصوات طالبت بفضه ووصفت المعتصمين بالغوغاء، متهما جهات «لم يحددها» بمحاولة «شيطنة» قواته وتوجيه انتقادات غير مسبوقة لها، في تصريحٍ لصحيفة الجريدة السودانية أمس (الجمعة). ونفى دلقو أي نية لفض الاعتصام لكنه طالب المعتصمين بفتح مسار لعبور القطار، وقال لن نسمح بأي فوضى خوفاً من انزلاق البلاد لما سماه مصير اليمن وليبيا وسورية، محملاً المعتصمين، مسؤولية عدم إيصال المواد والمنتجات لولايات كردفان ودارفور، لتعطيل مرور القطار ومسار الحركة الداخلية.

كما كشف أنّ مرتبات قواته في حرب اليمن أودعت بنك السودان المركزي بالعملة الأجنبية وستوجّه لاستيراد الوقود والقمح والدواء.

وبين أيضاً أنه تمت إحالة المتهمين في قضية خلية الأسلحة التي ضبطت للنيابة العامة أخيراً، وقال: «النيابة هي من ستحدد ما إذا كانوا أمنا شعبيا»، وأعلن عن متابعة قوات الدعم السريع لخلايا أخرى.

وأفاد دلقو بأن بلاده تمرّ بمنعطف خطير، موضحاً أن قوات الدعم السريع لا صلة لها بميدان الاعتصام بجانب أنهم أول من سجل موقفاً بعدم اعتراض المتظاهرين أو التعرض لهم، وتابع: «نحن شركاء في التغيير»، كما تعهّد بمحاسبة أي متفلت داخل قواته.