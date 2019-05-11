شكرا لقرائتكم خبر عن فتح: استهداف الحوثي لمخازن الإغاثة جريمة ضد الإنسانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح «إن استهداف مليشيا الحوثي الإنقلابية لمطاحن البحر الأحمر في الحديدة جريمة إرهابية بكل المقاييس وتتنافى مع كل القوانين والمبادى الإنسانية وتستدعي من المجتمع الدولي التدخل العاجل لمواجهة هذه الجرائم الإرهابية المتكررة بحق العمليات الاغاثية». وطالب فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أمس (الجمعة) وكيل الأمم المتحده للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، التدخل العاجل لوقف تكرار مثل هذه الجرائم والرفع المباشر إلى مجلس الأمن الدولي بخطورة هذه الجرائم على العملية الإغاثية وأثرها المباشر على تردي الحالة الإنسانية لفئات كثيرة من الشعب اليمني في مناطق سيطرة الإنقلابيين. وأفاد بأن مليشيات الحوثي الانقلابية استهدفت مطاحن البحر الأحمر 5 مرات خلال ثلاثة أشهر، والتي تحتوي على أكثر من 51 ألف طن من المساعدات الإغاثية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي وتكفي لما يقارب 3.700 مليون يمني، وهو ما يعد تحديا واضحاً للقوانين الدولية والإنسانية، مشدداً على ضرورة تدخل الأمم المتحدة.

قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح «إن استهداف مليشيا الحوثي الإنقلابية لمطاحن البحر الأحمر في الحديدة جريمة إرهابية بكل المقاييس وتتنافى مع كل القوانين والمبادى الإنسانية وتستدعي من المجتمع الدولي التدخل العاجل لمواجهة هذه الجرائم الإرهابية المتكررة بحق العمليات الاغاثية». وطالب فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أمس (الجمعة) وكيل الأمم المتحده للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، التدخل العاجل لوقف تكرار مثل هذه الجرائم والرفع المباشر إلى مجلس الأمن الدولي بخطورة هذه الجرائم على العملية الإغاثية وأثرها المباشر على تردي الحالة الإنسانية لفئات كثيرة من الشعب اليمني في مناطق سيطرة الإنقلابيين. وأفاد بأن مليشيات الحوثي الانقلابية استهدفت مطاحن البحر الأحمر 5 مرات خلال ثلاثة أشهر، والتي تحتوي على أكثر من 51 ألف طن من المساعدات الإغاثية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي وتكفي لما يقارب 3.700 مليون يمني، وهو ما يعد تحديا واضحاً للقوانين الدولية والإنسانية، مشدداً على ضرورة تدخل الأمم المتحدة.

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