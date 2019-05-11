شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن أسلحة حاملة الطائرات «لنكولن» ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طاهر الحصري (جدة)

حاملة الطائرات «يو إس إس.. إبراهام لنكولن»، هي حاملة طائرات عملاقة من فئة نيمتز. وتعد من أضخم السفن الحربية في العالم.

سميت على اسم الرئيس الأمريكي الذي تولى الحكم إبان الحرب الأهلية الأمريكية إبراهام لنكولن.

وتخدم لدى قيادة قوات أسطول الولايات المتحدة، ويبحر في معيتها مجموعة الحاملة الضاربة 9 وجناح الحاملة الجوي 2.

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وتحمل لينكولن ما بين 85-90 طائرة ومروحية، إضافة إلى الصاروخ ذي الهيكل الدوار (RIM-116)، ونظام فالانكس (CIWS) الصاروخي، وطقم الحرب الالكرونية ان. سلك-32، مضاد الطربيدات ان. سلك-25 نيكسي، كاشوف جوي ان. سبس-48 ثلاثي الأبعاد، كاشوف جوي ان. سبس-49 ثنائي الأبعاد، كاشوف أهداف ان. سبك-9، وكاشوف ملاحي ان. سبن-46

كاشوف ملاحي ان. سبن-43، إلى جانب 4 نظم توجيه، و7 كاشوف ضبط نيران.

يذكر أنه في عام 1991 شاركت لنكولن في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت.