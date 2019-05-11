شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: عرض الحوثيين بإعادة الانتشار غير دقيق ومضلل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على تويتر إن عرض الحوثيين إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى غير دقيق ومضلل.

وأضاف "عرض المليشيا الحوثية لإعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى بدءا من يوم السبت غير دقيق ومضلل واستنساخ لمسرحية تسليم المليشيا ميناء الحديدة لعناصرها، فأي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد،هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به".