بعد جمع 218 مليون يورو.. وقف حملة تبرعات ترميم كاتدرائية نوتردام في فرنسا

رحيم يسري
أعلنت مؤسسة التراث المعنية بعملية جمع تبرعات كاتدرائية نوتردام في فرنسا وقف عملية جمع التبرعات بعد الوصول للمبلغ المطلوب.
ونقلت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، عن جييام بواترينال رئيسة المؤسسة قولها إن تم جمع مئات الملايين من اليوروهات في وقت قياسي، معلنة جمع 218 مليون يورو من نحو 220 ألف متبرع.
وأضافت رئيسة المؤسسة أنه تقرر وقف عملية جمع التبرعات من الأسبوع الماضي، وتابعت "نعتقد أننا حققنا المبلغ المنشود"، موضحة أنه حان الوقت للتفكير في خطة توزيع التبرعات وأنه سيتم توزيعها بالشكل المناسب لترميم الكاتدرائية التي...
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