شاهد كليب مالوما وميتر جيمس بمدينة مراكش – فيديو

أصدر النجم الكولومبي مالوما، والنجم الفرنسي الكونغولي ميتر جيمس، اليوم الجمعة، الديو المنتظر بينهما، الذي أنجزا له فيديو كليب بمدينة مراكش.

ويحمل كليب مالوما وجيمس، اسم “هولا سينيوريتا”، وأنجز تحت إشراف المخرج المغربي سعيد سي الناصيري، ويبرز جمالية مدينة مراكش، سواء من ناحية الطبيعة والمناظر الخارجية، أو حتى جمالية المعمار في المدينة الحمراء.

ويستقر ميتر جيمس في مدينة مراكش، وقد استقطاب لها مالوما قبل مدة ليست بالطويلة من أجل تصوير الكليب، الذي يلعب دورا هاما في الترويج للسياحة بالمغرب.

يذكر أم مالوما سيعود للمغرب في شهر يونيو القادم من أجل المشاركة في مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته ال18.