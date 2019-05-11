كلوب ينتقد ارتفاع تكاليف نهائي دوري الأبطال ومكان إقامة نهائي “اليوروبابيغ”

رويترز

انتقد مدرب ليفربول يورغن كلوب، اختيار باكو لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي هذا الشهر، وقال إن اتحاد اللعبة بحاجة إلى التدقيق في طريقة اختيار المدن التي تستضيف مثل هذه المباريات.

وسيضطر جمهور أرسنال وتشيلسي‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬وهما طرفا نهائي الدوري الأوروبي لقطع مسافة إجمالية تزيد على ثمانية آلاف كيلومتر لحضور النهائي في عاصمة أذربيجان في 29 مايو.

وفي الوقت الذي عبر فيه جمهور ليفربول وتوتنهام هوتسبير عن الانزعاج من ارتفاع أسعار تكاليف السفر والإقامة لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين في مدريد، قال كلوب إن مشجعي تشيلسي وأرسنال يشعرون بصعوبات أكبر.

وقال كلوب للصحفيين يوم الجمعة “أعتقد أن تكاليف السفر والإقامة في مدريد باهظة بشكل كبير، لكن الذهاب إلى باكو لمشاهدة نهائي الدوري الأوروبي مسألة تثير الضحك”.

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وأضاف كلوب “لا أعرف ماذا تناول من اتخذوا مثل هذه القرارات في وجبة الإفطار حين أقدموا على ذلك”.

وقال “توجهنا العام الماضي إلى كييف (في نهائي دوري أبطال أوروبا) وهي مدينة رائعة. لكن كان من المستبعد أن يكون فريق روسي أو فريق من هذا الجزء من العالم في المباراة النهائية”.

وأوضح “مثل هذه القرارات يجب أن تكون أكثر مراعاة للظروف. القرار كان غير مسؤول. لا أعرف كيف يفعلون ذلك وأتعاطف كثيرا مع الجمهور”.

وفي ظل عدم وجود رحلات طيران مباشرة من لندن إلى باكو، سيضطر الجمهور الراغب في مشاهدة المباراة للسفر لمدة قد تصل إلى 14 ساعة.

وارتفع ثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا للفرد الواحد في شركات الطيران منخفضة التكلفة إلى 1500 جنيه إسترليني (1953 دولارا). كما ارتفع متوسط سعر الليلة الفندقية في العاصمة الإسبانية إلى مستويات قياسية.