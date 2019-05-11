الجيش اليمني يحبط هجومين لمليشيا الحوثي في الحديدة والبيضاء

أحبطت قوات الجيش اليمني، الجمعة، هجومين لمليشيا الحوثي في محافظتي الحديدة والبيضاء غرب ووسط البلاد، مكبدة الانقلابيين خسائر بشرية ومادية.

وذكر الجيش اليمني، في بيان مقتضب، أن عناصر من مليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش، في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، وتم صدها وإجبارها على الفرار بعد مواجهات بين الطرفين.



وأضاف البيان أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية.

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وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، تصدت قوات الجيش الوطني لهجوم شنته مليشيا الحوثي على منطقة الحبج في مديرية الزاهر جنوب غربي المحافظة.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني أجبرت عناصر الميلشيا على التراجع والفرار، بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وخلال الفترة القليلة الماضية تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بمواجهات مع قوات الجيش اليمني وفي ضربات لطيران التحالف العربي بعدة جبهات في اليمن.