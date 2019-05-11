الشرطة الأمريكية: إصابات عديدة في إطلاق نار بمدينة سياتل بولاية واشنطن

أعلنت الشرطة الأمريكية، السبت، وقوع إصابات عديدة في حادث إطلاق نار بمدينة سياتل بولاية واشنطن، بدون تفاصيل عن دوافع الحادث.



يأتي الحادث بعد أيام من مقتل طالب في حادث إطلاق نار داخل مدرسة بولاية كولورادو وسقوط 8 مصابين، كما شهدت الولاية في منتصف أبريل/نيسان الماضي حالة استنفار أمني في 13 مدرسة على الأقل، إثر "تهديد أمني يعتد به"، من دون توضيح طبيعته.

