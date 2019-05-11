الان تتابع تقارير أوروبية: صفقة “إس 400” بين روسيا وتركيا توقفت بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

بشكل مفاجئ توقفت صفقة منظومة الدفاع الجوي “إس 400” التي كان من المقرر أن تبدأ روسيا تسليمها لتركيا الصيف المقبل، بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها الأخيرة، وكذلك الضغوط الأمريكية لإنهاء هذه الصفقة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، أكثر الصحف الألمانية انتشارا، عن مصادر دبلوماسية في أنقرة قولها “صفقة صواريخ”إس 400″ الروسية توقفت”.

وتابعت: “لن تبدأ روسيا تسليم المنظومة لتركيا في الصيف المقبل كما كان مقررا”، مضيفة أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع عن الصفقة بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتراجع الليرة من ناحية، وضغوط الولايات المتحدة من ناحية أخرى”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “التراجع عن الصفقة حدث بشكل مفاجئ لجميع الأطراف”.

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وفي المقابل، ردت صحيفة “ديلي صباح” التركية على تقرير الصحيفة الألمانية، ونقلت عن مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فريتين ألتون زعمه بأن: “مصادر بيلد مخطئة”، وإن “الصفقة تمت ولا تراجع عنها”.

ووقعت تركيا في 2017 عقدا لشراء منظومات صواريخ إس-400 الدفاعية، بحسب ما أعلن الجانبان التركي والروسي في اتفاق أثار غضب حلفاء أنقرة في حلف شمال الأطلسي.

وفي 4 أبريل الماضي اعتبر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن شراء تركيا منظومة إس-400 الروسية يشكل خطرا على حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ودعا مايك بنس، في كلمة أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطن، الأربعاء، ألمانيا إلى “أن تبذل جهدا أكبر” لزيادة نفقاتها العسكرية في حلف شمال الأطلسي، وذلك في الذكرى السبعين لقيام الحلف في واشنطن”.

وهددت الولايات المتحدة الحكومة التركية بفرض المزيد من العقوبات عليها حال شرائها أنظمة صواريخ إس-400 من روسيا.