اعتقال 6 أشخاص فى الأرجنتين للاشتباه فى تورطهم بمقتل مسؤولين محليين

أعلنت السلطات الأرجنتينية /الجمعة/، اعتقال 6 أشخاص للاشتباه في تورطهم بهجوم أدى إلى مقتل مسؤول إقليمي وإصابة برلماني آخر بإصابات بالغة.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم أن الضحيتين أُطلق النار عليهما في وقت سابق بالقرب من مبنى الكونجرس من قِبل مسلحين كانوا في سيارة متوقفة في هجوم أثار الرأي العام في الأرجنتين.
وأوضحت السلطات من جانبها أن العديد من الاشخاص تم اعتقالهم في هذا الصدد بما في ذلك أحد المشتبه بهم عن طريق منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" والذي كان مقيماً في أوروجواي.
ووصفت وزيرة الأمن الأرجنتينية، باتريشيا بولريتش، الهجوم بأنه كان جزءاً من عمل "المافيا" التي خططت للهجوم، مضيفة أن المحققين لا يزالون يحاولون معرفة الدافع وراء ذلك.
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