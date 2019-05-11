الداخلية العراقية: العثور على 17 صاروخا و6 قذائف فى كركوك

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، العثور على 17 صاروخا وست قذائف بالإضافة إلى مقذوفات حربية ضمن محافظة كركوك.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية بمعلومات دقيقة، عثرت على مخزن للمعدات في منطقة العطارية ضمن محافظة كركوك، احتوى 6 قذائف نمساوي عيار 57 ملم و17 صاروخ مضاد للطائرات و مقذوفين حربيين.

وأضافت الوزارة، أنه تم رفع المواد المتفجرة دون حادث يذكر.