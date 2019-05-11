مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
شاندونج ليونينج
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13:30
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جيونجنام
دارول تاكزيم
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14:45
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كاشيما انتلرز
اياكس امستردام
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21:00
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توتنهام
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون يرسل بارجة هجومية إلى حاملة الطائرات لنكولن فى الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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