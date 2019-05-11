شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان: الجماعة اشترت مساحات فى إعلام الغرب للتحريض ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، والقيادى السابق بالإخوان، إن جماعة الإخوان بشراء مساحات بالعديد من وسائل الإعلام الغربية وعلى رأسها بى بى سى البريطانية، لإعداد التقارير المسيسية ضد الدولة المصرية، بالإضافة إلى الترويج لمصالحها الإرهابية فى المنطقة، ومحاولة التأثير من خلال هذه التقارير على الرأى العام المصرى، فى ظل الإنجازات التى تتم على الأرض فى الدولة المصرية من مشروعات ضخمة ونمو فى الاقتصاد.



وأضاف الخبير فى الحركات الإسلامية، فى تصريحات له، أن هجوم بى بى سى البريطانية على الدولة المصرية، هو مسلسل للأكاذيب التى تروج من حين لآخر، من أجل تنفيذ الأجندة الخارجية، مؤكدًا أن هذه الشبكة فقدت المصداقية والمهنية، واتبعت نهج الجماعة الإرهابية فى إعداد تقاريرها، بالإضافة أن هذه الشبكة تعتمد على مصادر ليست رسمية فى تقاريرها التى تعدها ضد الدولة المصرية.