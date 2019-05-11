شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان: الجماعة اشترت مساحات فى إعلام الغرب للتحريض ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، والقيادى السابق بالإخوان، إن جماعة الإخوان بشراء مساحات بالعديد من وسائل الإعلام الغربية وعلى رأسها بى بى سى البريطانية، لإعداد التقارير المسيسية ضد الدولة المصرية، بالإضافة إلى الترويج لمصالحها الإرهابية فى المنطقة، ومحاولة التأثير من خلال هذه التقارير على الرأى العام المصرى، فى ظل الإنجازات التى تتم على الأرض فى الدولة المصرية من مشروعات ضخمة ونمو فى الاقتصاد.
وأضاف الخبير فى الحركات الإسلامية، فى تصريحات له، أن هجوم بى بى سى البريطانية على الدولة المصرية، هو مسلسل للأكاذيب التى تروج من حين لآخر، من أجل تنفيذ الأجندة الخارجية، مؤكدًا أن هذه الشبكة فقدت المصداقية والمهنية، واتبعت نهج الجماعة الإرهابية فى إعداد تقاريرها، بالإضافة أن هذه الشبكة تعتمد على مصادر ليست رسمية فى تقاريرها التى تعدها ضد الدولة المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادى سابق بالإخوان: الجماعة اشترت مساحات فى إعلام الغرب للتحريض ضد مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.