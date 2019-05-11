شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يناقش 3 اتفاقيات دولية خلال جلسته العامة الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين المقبل 3 اتفاقيات دولية، بالإضافة إلى 98 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من أعضاء البرلمان.



ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان، بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة والموقع في باكو بتاريخ 24 / 5 / 2010، بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في طشقند بتاريخ 5 / 9 / 2018