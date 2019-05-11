شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عقيل: تقرير مصر لـ"أفريقية حقوق الإنسان" اتسم بالشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن التقرير الدورى المقدم من مصر للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان كان جيدا واتسم بالشفافية، ويدل على بدء تغيير السياسية المصرية وتوجيهات الإرادة السياسية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

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وأضاف أيمن عقيل، فى تصريحات له، أن الاستجابة للردود على أى شكاوى أو أى خطابات من قبل المفوضين شىء جيد، مؤكدًا أن التقرير الدورى لمصر تم كتابته بشكل حقوقى.

وتابع أيمن عقيل: "نتمنى أن تكون التقارير القادمة ترسخ وتؤكد عزم الحكومة على الوصول الى درجات أكبر ومتقدمة نحو تحسين أوضاع حقوق الانسان"، مشيرًا إلى أن التقرير الدورى تناول عددًا كبيرًا من الموضوعات والقضايا، وأن مجرد الالتزام بتقديمه أمر يحسب للحكومة المصرية.