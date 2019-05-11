مصراوي
تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الأسبوع الماضي، الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب السلام- العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان، لمتابعة استلام الشركات للمواقع على الأرض وبداية وصول المعدات لها، للبدء الفوري في أعمال الرفع المساحي والتصميمات والجلسات.
وينشر "مصراوي"، أبرز 20 معلومة عن "القطار المكهرب"، كالآتي:
- تسلمت الشركات المصرية مواقع العمل في المشروع منذ بداية شهر مايو الجاري.
- تشارك 6 شركات مقاولات مصرية هي: "المقاولون العرب، أوراسكوم، الرواد، جاما، القابضة للطرق والكباري، وأبناء حسن علام"، في...
كانت هذه تفاصيل خبر يخدم 1.5 مليون راكب يوميًا.. 20 معلومة عن «القطار الكهربائي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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