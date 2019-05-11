يخدم 1.5 مليون راكب يوميًا.. 20 معلومة عن «القطار الكهربائي»

مصراوي

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الأسبوع الماضي، الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب السلام- العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان، لمتابعة استلام الشركات للمواقع على الأرض وبداية وصول المعدات لها، للبدء الفوري في أعمال الرفع المساحي والتصميمات والجلسات.

وينشر "مصراوي"، أبرز 20 معلومة عن "القطار المكهرب"، كالآتي:

- تسلمت الشركات المصرية مواقع العمل في المشروع منذ بداية شهر مايو الجاري.

- تشارك 6 شركات مقاولات مصرية هي: "المقاولون العرب، أوراسكوم، الرواد، جاما، القابضة للطرق والكباري، وأبناء حسن علام"، في...