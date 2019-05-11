فيديو .. CNN تقدم فيلما دعائيا عن الأماكن السياحية في مصر

صدى البلد
نشرت شبكة CNN العالمية فيلما دعائيا يقدم نبذة عن الأماكن السياحية المختلفة فى مصر التي صورها أثناء إعداده لمجموعة من الأفلام الترويجية عن مصر ومنها القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر وسانت كاترين والصحراء البيضاء وشرم الشيخ.
يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة السياحة، والذي يتضمن التعاون في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر، منها عمل محتوى ترويجي وتسويقي جديد لمختلف المناطق السياحية في مصر.
وأطلقت وزارة السياحة شراكة جديدة مع شبكة CNN العالمية لتنفيذ حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل...
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