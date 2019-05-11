الأمم المتحدة: انسحاب الحوثيين من اليمن يبدأ غدا لمدة 3 أيام

اليوم السابع

نقلت قناة العربية فى نبأ عاجل، ما قالته الأمم المتحدة بأن الحوثيين عرضوا انسحابا من أجزاء فى الحديدة والصليف ورأس عيسى باليمن، كما أكدت الأمم المتحدة أنها ستراقب أنسحاب الحوثيين الذى سيبدأ فى 11 من الشهر الجارى لمدة 3 أيام.

وأضافت الأمم المتحدة، أن انسحاب الحوثيين سيسمح بدور أممي في إدارة الموانئ اليمنية

جدير بالذكر أن عدد من المنظمات الحقوقية الدولية فى مقدمتها "هيومن رايتس ووتش"، كشفت عن تورط الحوثيين فى جرائم حرب ارتكبتها بحق المدنيين، حيث تعرضت حياتهم للخطر بفعل تحزين الأسلحة والمواد المتفجرة وسط...