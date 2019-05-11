البنتاجون يرسل بارجة هجومية إلى حاملة الطائرات لنكولن فى الشرق الأوسط

اليوم السابع أرسل البنتاجون بارجة هجومية لتنضم إلى حاملة الطائرات لنكولن فى الشرق الأوسط، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

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