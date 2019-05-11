​واشنطن تستعد لرفع الرسوم الجمركية على جميع الواردات الصينية المتبقية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الجمعة في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية المتبقية والبالغ قيمتها 300 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فشل المحادثات بين المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين في التوصل إلى حل للنزاع التجاري المستمر منذ شهور وقيام الولايات المتحدة اليوم الجمعة برفع الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقد أعلنت الصين أنها ستتخذ "تدابير مضادة ضرورية" بعد رفع الرسوم الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، لكنها لم تحدد بشكل تفصيلي كيفية الرد على الخطوة الأمريكية.