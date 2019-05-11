وزير الإعلام اليمني: عرض مليشيا الحوثي للانسحاب من موانئ الحديدة مضلل وملتبس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن وزير الإعلام اليمني الدكتور معمر الإرياني، أن عرض ميليشيات الحوثي للانسحاب من موانئ الحديدة مضلل وملتبس.

وقال الوزير اليمني، في عدة تغريدات على موقع "تويتر"، إن أي قرار أحادي الجانب لإعادة الانتشار في موانئ الحديدة غير مقبول وبحاجة للتأكد منه.

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ورحب الإرياني، بأي خطوة جادة نحو تنفيذ اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في موانئ ومحافظة الحديدة، محذرًا في الوقت نفسه من محاولات ميليشيا الحوثي تضليل المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وتابع الإرياني، اتفاق الحديدة في المرحلة الأولى يشمل خطوتين، تتضمن الخطوة الأولى انسحاب الحوثيين من الصليف ورأس عيسى وتسليم خرائط الألغام للأمم المتحدة ونزع الألغام والمتفجرات وإزالة المظاهر المسلحة.

وأوضح الإرياني، الخطوة الثانية من المرحلة الأولى تشمل انسحاب المليشيا الحوثية من الميناء الرئيسي في الحديدة وانسحاب القوات الحكومية من مثلت كيلو 8.