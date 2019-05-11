السودان: تضارب الأنباء بشأن خطوات لهيكلة قوى إعلان الحرية والتغيير

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (د ب أ)

أعلن صلاح جلال الناطق الرسمي باسم قوى نداء السودان، تحالف يضم قوى معارضة سلمية ومسلحة، اليوم الجمعة، فشل قوى "الحرية والتغيير" في تكوين مجلس قيادي موحد للمرة الثالثة، لإدارة الفترة المقبلة وإدارة التفاوض مع المجلس العسكري.

وأرجع جلال، في بيان صحفي، الفشل إلى تحفظات تجمع المهنيين "تجمع نقابي غير رسمي " وقوى تحالف المعارضة "تحالف يضم أحزاب معارضة"، مشيرا إلى وجود أجندة خاصة لبعض التيارات في تجمع المهنيين و"قوى الإجماع الوطني".

وكشف جلال عن عقد اجتماع غدا السبت، الأخير من نوعه، للاتفاق على المجلس القيادي وحذر "إذا لم يتم اتفاق سيحدث انشقاق داخل قوى التغيير وسيكون هناك مركزين للتفاوض مع المجلس العسكري ".

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من ناحية أخرى، نفى الناطق الرسمي باسم تحالف قوى المعارضة ساطع الحاج وجود خلافات بشأن تكوين المجلس القيادي.

وقال الحاج لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب.ا) إن اجتماع أمس الخميس حضره رؤساء وقادة قوى اعلان الحرية والتغيير وناقش ضرورة تكوين مجلس قيادي.

وأشار الحاج إلى أن الاجتماع الذي امتد حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم خلص لتكوين لجنة من 10 أشخاص لوضع تصور لهيكل المجلس القيادي.