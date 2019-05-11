شاهد.. الأمم المتحدة والهلال الأحمر الإماراتي و"نشوة" تنظم إفطارًا خيريًا لدعم اللاجئين

أقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة "نشوة "للأعمال الخيرية حفل إفطار رمضاني خيري لجمع تبرعات للاجئين في كل أنحاء العالم، نظم حفل الإفطار مجموعة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي أمس الخميس في خيمة "المجلس" بجزيرة الحديريات في أبوظبي.

حضر حفل الإفطار جمع كبير من الشخصيات العامة، ومحبي العمل الخيري، والمعنيين بقضايا اللاجئين والإعلاميين.

استمتع الحضور بفقرات الحفل المتنوعة ، حيث عرضت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيلما تضمن قصصاً إنسانية تبرز مدى معاناة اللاجئين ، وشهد الحفل فقرة فنية أداها عدد من المتسابقين الذين وصلوا للمرحلة النهائية في برنامج الزمن الجميل والذين أسعدوا الحضور بأغان طربية أصيلة .

والقى السيد خالد خليفة، الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي كلمة أكد فيها على دور دولة الإمارات الريادي في مجال دعم ومساندة اللاجئين معرباً عن تقدير المفوضية لجهود القيادة الرشيدة والهلال الأحمر الإماراتي في مساندة العمليات والبرامج الموجهة للاجئين والنازحين حول العالم،

وأثنى خالد خليفة على الشراكةالمثمرة بين المفوضية والهلال الأحمر الإماراتي والحفاظ على مستوى التنسيق العالي بينهما، في مجال التنمية المستدامة وبرامج الإغاثة والمشاريع الخاصة باللاجئين على مستوى العالم.

ووجه الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي الشكر لمؤسسة " نشوة" الخيرية لمشاركتها في إقامة حفل

الإفطار الرمضاني الخيري الذي يهدف لدعم اللاجئين في كل مكان والتخفيف من محنتهم .

كما ألقى حسام شاهين، مسؤول شراكات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كلمة قال فيها :" يشرفنا أن نتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية "نشوة " الخيرية وشركة بيراميديا في تنظيم حفل إفطار خيري في هذا الشهر المبارك، لمساعدة اللاجئين، ودعم الفئات الفقيرة مثل الأسر الأكثر عوزاً والأشدّ حاجة خصوصاً أسر الأرامل ، والمسنّين والأسر التي ترعى أطفالاً أيتام. وأشار إلى أن هذا الحدث هو فرصة مهمة لجمع التبرعات وحشد الدعم لمحنة اللاجئين .

كما ألقت سيدة الأعمال نشوة الرويني كلمة خلال الحفل قالت فيها : نلتقي اليوم في المجلس في هذا الشهر الكريم، شهر العطاء والبذل والتضحيات، لنتذكر إخواناً لنا وضعتهم الظروف في أوضاع صعبة، اضطروا لترك أوطانهم وأهليهم وأعمالهم، بل وأسرهم وذويهم حفاظا على حياتهم، وأملا في الوصول إلى مكان يأويهم ويحميهم.

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وأضافت " نشوة " نجتمع اليوم ونحن في عام التسامح فيدولةالإماراتالعربيةالمتحدة الذيأعلن عنهصاحبالسموالشيخخليفةبنزايدآلنهيانرئيسالدولة"حفظهالله"بجعلعام 2019 عامالتسامح،الذي من معانيه الاهتمام بالمحتاجين والمحرومين بغض النظر عن

دينهم وعرقهم ولغتهم وأماكن تواجدهم، امتداداًلنهجالمغفورلهبإذن اللهالشيخزايدبنسلطانآلنهيان"طيباللهثراه"صاحب الأيادي البيضاء والعطاء غير المحدود في كل مكان، وأضافت " الرويني " إنه لشرفعظيم لنا في مؤسسةنشوةللأعمالالخيريةومجموعةبيراميدياللاستشاراتوالإنتاجالإعلامي أن نتشارك الليلة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر الإماراتي لاستضافة هذا الإفطار من أجل جمع الأموال للاجئين،وأن نعمل دائمًا مع جميع الجهات لضمان سلامتهم وأمنهم.

ودعت "الرويني " الجميع للتبرعدعماًللاجئينومنحهم حياة أفضل،خاصة أن شهر رمضان هو شهر العطاء ، ولاقت الدعوة صدى واسعاً بين الحضور وتبرع عدد كبير منهم للمساهمة في توفير حياة كريمة للاجئين .

المعروف أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي هيئة انسانية تطوعية تقوم بدور مساند للسلطات الرسمية في أوقات السلم والحرب ، وهي إحدى الجهات الخيرية المانحةللمساعدات التنموية والإنسانية خارجياً، وتعتبر المؤسسة الرئيسية لدولة الإمارات المعنية بالإغاثة ، وساهمت هيئة الهلال الأحمر بأنشطتها الإنسانية حول العالم في تعزيز نهج العطاء الذي تسيرعليه دولة الإمارات ما جعلها في طليعة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية .

وتعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منظمة عالمية تكرس جهودها لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق وبناء مستقبل أفضل للاجئين والجماعات النازحة قسرا والأشخاص عديمي الجنسية.

يأتي هذا الإفطار ضمن خطة الأنشطة الاجتماعية التي أعدتها مؤسسة نشوة الخيرية ومجموعة بيراميديا للاستشارات والإنتاجالإعلامي برئاسة سيدة الأعمال نشوة الرويني في إطار دورها المجتمعي محلياً وعربياً ، حيث دعمت مؤسسة نشوة ومجموعة بيراميديا منذ انشائهما العديد من القضايا الاجتماعية وعلى رأسها قضايا النساء والأطفال العرب .

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعني فيها نشوةالروينيبقضية اللاجئين وتعمل من أجلهم، فقدشاركت سابقا مع الهلال الأحمر الإماراتي وزارت مخيمات اللاجئين في الأردن، وتعاونت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لجمع تبرعات لهم.