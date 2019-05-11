أدان كلّ من جامعة الدول العربية و"الأزهر الشريف" التفجير الانتحاري الذي وقع أمس بسوق جميلة في العاصمة العراقية بغداد، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأكد السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية تضامن الجامعة العربية مع العراق في مواجهة أي عمل إرهابي من شأنه المساس بحياة المواطنين والتأثير على أمن واستقرار العراق.
واستنكر المتحدثُ قيام تنظيم "داعش" الإرهابي بهذه الجريمة الشنعاء خاصةً خلال شهر رمضان الفضيل.
وشدد على أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية للقضاء على ما تبقى من جيوب وبؤر لتنظيم "داعش" الإرهابي ولمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله بما في ذلك نشاطات التنظيمات والجماعات الإرهابية العابرة للحدود والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.
وفي الإطار، أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد، مؤكداً في بيان اصدره اليوم، أن مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية تجردوا من إنسانيتهم ولم يراعوا حرمة الدماء ولا الشهر الفضيل، مشدداً على أن استهداف الأبرياء عمل ترفضه كافة الأديان والشرائع السماوية.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأسر الضحايا ولدولة العراق حكومة وشعباً، داعياً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي بسوق جميلة في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.