رويترز: واشنطن ترسل صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط قلقا من إيران

قال مسؤول أمريكي، إن بلاده أرسلت مزيدا من الصواريخ الباتريوت الى الشرق الأوسط، وذلك ردا على التهديدات الايرانية.

ونقلت وكالة رويترز، عن المسؤول الأمريكي، قوله، "إن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، باتريك شاناهان، وافق على نشر جديد لصواريخ باتريوت في الشرق الأوسط، في أحدث رد من جانب الولايات المتحدة على ما تراه تهديدا متناميا من قبل إيران".

ويجيء القرار بعد أن عجلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشر حاملة طائرات ومجموعتها القتالية، وإرسالها قاذفات إلى الشرق الأوسط عقب دلائل رأت أنها تشير إلى احتمال استعداد إيران لشن هجوم.