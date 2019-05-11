كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اليمنية ترد على المقترح الحوثي بشأن الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتبر رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، صغير بن عزيز، أن إعلان ميليشيات الحوثي إعادة الانتشار في الحديدة من جانب واحد "تحايل على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ومسرحية هزلية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى الفريق الحكومي "مستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة".
وقال بن عزيز في تغريدة: "نحن مستعدون لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار، حسب ما تم الاتفاق عليه، وقد أبلغنا الفريق مايكل بأكثر من رسالة بذلك".
وتابع: "أي انتشار أحادي دون رقابة وتحقق مشترك، يعتبر تحايلا على تنفيذ الاتفاق، ومسرحية هزلية كسابقاتها، وسوف يعري الأمم المتحدة".
من جانبه، قال عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، صادق دويد: "بعيدا عن التلاعب بالألفاظ، انسحاب الحوثي من موانئ الحديدة هو الخطوة المبدئية من المرحلة الأولى".
وأضاف: "ندعم تنفيذ الاتفاق ونحمّل الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذه وفق ما تم التوافق عليه، من التحقق والمراقبة وإزالة الألغام والعوائق و المظاهر العسكرية".