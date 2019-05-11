كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يبحث القضايا المتعلقة بفنزويلا وإيران وسوريا مع بوتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سوف يبحث خلال اجتماعه المقبل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، في سوتشي مجموعة من القضايا العالمية، بما في ذلك فنزويلا وإيران وسوريا وكوريا الشمالية.

وجاء في بيان أوردته الوزارة على موقعها الإلكتروني أن مسئولاً رفيع المستوى بالخارجية الأمريكية - لم تفصح عن هويته - أجرى حوارًا مع الصحفيين عبر الهاتف، اليوم، يتضمن توضيحًا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى روسيا أشار خلالها إلى أن بومبيو سيلتقي لافروف وبوتين وسيبحث مجموعة كاملة من الموضوعات ذات التحديات العالمية بما في ذلك أوكرانيا وفنزويلا وإيران وسوريا وكوريا الشمالية.

وقال المسئول سيصل بومبيو إلى موسكو يوم الاثنين 13 مايو، ويبدأ زيارته لروسيا من خلال لقاء مع فريق السفارة الأمريكية في موسكو. تحت قيادة السفير هنتسمان كما سيلتقي أثناء وجوده في موسكو كبار رجال الأعمال الأمريكيين وخريجي برنامج التبادل الأمريكي للاستماع إلى وجهات نظرهم. وسيشارك أيضًا في حفل وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لتكريم الذين ماتوا وهم يقاتلون ضد النظام النازي.

وسيتوجه بعد ذلك إلى سوتشي للقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستكون مسألة الحد من التسلح أحد المسائل المهمة على جدول أعمال مناقشاتهم، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح أنه يريد اتفاقات للحد من الأسلحة تعكس الواقع الحديث، يجب أن تتضمن هذه الاتفاقيات مجموعة أكبر من الدول وأن تمثل مجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة من المعاهدات الثنائية الحالية مع روسيا، وسيكون هناك مجموعة كاملة من التحديات العالمية على جدول المناقشة، بما في ذلك أوكرانيا وفنزويلا وإيران وسوريا وكوريا الشمالية.