كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار أمريكي عاجل بشأن تحركات إيران في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة رويترز بأن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان وافق على نشر جديد لصواريخ "باتريوت" في الشرق الأوسط بسبب قلق يتعلق بإيران.

كانت الإدارة المركزية الأمريكية، أكدت أن قاذفات من طراز "بي-52"، وصلت إلى قاعدة أمريكية في قطر، فيما أشار الجيش الأمريكي إلى أنها ستكون جزءا من قوات إضافية بالشرق الأوسط.

وشددت الإدارة البحرية، على أن "احتمالات اتخاذ إيران أو وكلائها في المنطقة إجراءات ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائها تزايدت منذ بداية مايو الجاري".

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وأضافت أن "تلك المصالح تشمل البنية التحتية لإنتاج النفط"، بعد أن هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه نحو ثلث الخام المنقول بحرا في العالم.

وتزايد التوتر بين طهران وواشنطن، عقب قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني قبل عام، وبدئها في إعادة فرض عقوبات صارمة على طهران.

من جانبه قال قائد الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين، نائب الأدميرال جيم مالوي، إن "القوات الأمريكية رفعت حالة الاستعداد على الرغم من أن جيش بلاده لا يسعى لخوض حرب مع إيران ولا يعد لذلك".