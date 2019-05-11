كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عيد الفطر احلى في مصر".. مبادرة لبنانية مدنية لدعم السياحة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت جمعية "قل لا للعنف" اللبنانية عن بدأ حمله الداعمة للسياحة في مصر خلال أجازة عيد الفطر المقبلة، داعيًا اللبنانيين ولاسيما العرب كافة إلى التوجه إلى القاهرة ، الإسكندرية، والبحر الأحمر للاستمتاع بأجواء مميزة في تلك المحافظات بالأخص.

وقال رئيس الجمعية الاعلامي طارق أبو زينب في تصريح : هذه «مبادرة عربية إيمانًا بأهمية التلاحم والتواصل العربي وبناء جسور بين جميع الدول العربية وبالأخص مصر ولبنان».

وتابع ابوزينب بأن «مصر لها منا كل الحب والدعم، وهي بالفعل تتميز بمظاهر سياحية كثيرة وجميلة ومنها الأماكن الاثرية العريقة والقديمة والإمكان الدينية المقدسة الاسلامية والمسيحية ، كما أنها تتميز بالأمن والأمان». ولفت إلى أن الحمله تتناول التأكيد على عدم الاكتفاء بالوجه إلى مصر فقط بينما أيضًا استخدام كل ما هو وطني مصري أثناء رحلة السائح.

ومن المقرر بحسب «أبو زينب» أن تنطلق الحملة أيضًا على موقع التدوينات القصيرة تويتر عبر هاشتاج بعنوان "#عيد_الفطر_احلى_في _مصر"، معربًا عن تمنياته أن تشمل الحملة جميع الدول العربية.

هذا وسيتوجه رئيس الجمعية طارق أبوزينب وأعضاء الجمعية وبصحبتهم مجموعة من اللبنانيين إلى قضاء أجازة عيد الفطر المبارك في القاهرة وزيارة عدد من المحافظات المصرية .