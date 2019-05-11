في حادث محزن، أقدم قاصر على الانتحار شنقا في جماعة بني كرفط، إقليم العرائش، حيث تم العثور عليه، صباح اليوم الجمعة، جثة هامدة، معلقا في شجرة.
وقالت مصادر “اليوم 24” إن قاصرا، يبلغ من العمر 15 سنة، وكان يدرس في إحدى مدارس جماعة بني كرفط، أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل، معلقا نفسه به في شجرة في المنطقة.
وأضاف المصدر ذاته أنه من المرجح، وبشكل كبير أن يكون سبب إقدام التلميذ الهالك على الانتحار، هو إهانة تعرض لها، أمام زملائه لأسباب عاطفية، ما دفعه إلى وضع حد لحياته.
وقد حلت مختلف المصالح الأمنية الى عين المكان، وعملت على فتح تحقيق في الحادث، فيما تم نقل جثمان التلميذ إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي لالة مريم في العرائش لإجراء التشريح الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار تلميذ شنقا في العرائش.. ومصادر: إهانة تلقاها داخل فصل الدراسة هي السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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