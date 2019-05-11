شكرا لقرائتكم خبر عن لردع إيران.. واشنطن تنشر صواريخ باتريوت في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الجمعة، نشر صواريخ “باتريوت” في الشرق الأوسط على خلفية التهديدات الإيرانية؛ وفق ما ذكرت “رويترز”.

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وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان: “إنه من المهم أن تفهم إيران أن أي هجوم على المصالح الأمريكية سيواجه بالرد المناسب”.

وأضاف شاناهان: “نحن متواجدون في الشرق الأوسط لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن”.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات “بي 52” إلى الخليج العربي، بسبب تهديدات طهران.