واشنطن تتعهد بفرض عقوبات على أي شركة تتعامل أمنيا أو عسكريا مع فنزويلا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واشنطن تواصل الضغط على
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تتعهد بفرض عقوبات على أي شركة أمريكية أو أجنبية تتعامل مع وزارة الدفاع في فنزويلا أو أي قطاعات أمنية هناك،بحسب رويترز.
وتعاني فنزويلا من أزمة سيولة طاحنة وأوضاع اقتصادية صعبة منذ فرض واشنطن عقوبات قاسية على مسؤولين ومؤسسات فنزويلية والبنك المركزي في كراكاس لزيادة الضغط على حكومة نيكولاس مادورو.
وازدادت حدة التوتر بين واشنطن وحكومة مادورو منذ مطلع العام الجاري، عقب إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، واعتراف نحو 50 بلدا بينها الولايات المتحدة به رئيسا.
وتخنق العقوبات التي فرضتها واشنطن إيرادات صادرات شركة النفط الوطنية "بي.دي.في.اس.ايه"، ليتزايد تحول إدارة الرئيس نيكولاس مادورو المعزولة إلى بيع احتياطيات فنزويلا الكبيرة من الذهب كمصدر وحيد للعملة الأجنبية.
ووصف خورخي أريازا وزير الخارجية الفنزويلي، مؤخرا، العقوبات الأمريكية على بلاده بأنها "جرائم ضد الإنسانية".
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