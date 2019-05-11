الان تتابع بعد ساعات من مسرحية انسحاب الحوثي.. برنامج الغذاء العالمي يدين تعرض مخازن الحبوب بالحديدة إلى إطلاق نار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أدان برنامج الغذاء العالمي تعرض مخازن الحبوب والمطاحن التي يديرها قرب مدينة الحديدة اليمنية إلى إطلاق نار من قبل ميليشيات الحوثي.
تأتي إدانة برنامج الغذاء بعد ساعات من الحديث من قبل أطراف تابعة للمليشيات عن إمكانية الانسحاب الجزئي من مدينة الحديدة في إشارة إلى بداية تنفيذ اتفاق استوكهولم.
لكن الحكومة الشرعية في اليمن قالت إن أي انتشار للحوثي في الحديدة بدون رقابة وتحقيق مشترك يعد تحايلا على الاتفاق.
وأضافت الشرعية، في أول تعليق على تصريحات الحوثي بالانسحاب من بعض مناطق الحديدة، أن أي مسرحية هزلية جديدة للحوثي في الحديدة ستعري الأمم المتحدة.
وتابع البيان أن رئيس لجنة الانتشار أبلغنا مرارا استعدادنا لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد.
وأكد أن غريفيثس يسعى لفرض إشراف أممي على موانئ الحديدة بما يخالف الاتفاق.
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