الان تتابع الشرعية اليمنية: غريفيثس يسعى لفرض إشراف أممي على موانئ الحديدة بما يخالف الاتفاق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قالت الحكومة الشرعية في اليمن إن أي انتشار للحوثي في الحديدة بدون رقابة وتحقيق مشترك يعد تحايلا على الاتفاق.
وأضافت الشرعية، في أول تعليق على تصريحات الحوثي بالانسحاب من بعض مناطق الحديدة، أن أي مسرحية هزلية جديدة للحوثي في الحديدة ستعري الأمم المتحدة.
وتابع البيان أن رئيس لجنة الانتشار أبلغنا مرارا استعدادنا لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد.
وأكد أن غريفيثس يسعى لفرض إشراف أممي على موانئ الحديدة بما يخالف الاتفاق.
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