كيف قلل عمدة لندن من شأن ترامب؟

قال عمدة لندن صادق خان، "إن بريطانيا لا ينبغي أن تبسط السجادة الحمراء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما لا ينبغي أن يحظى بشرف ضيافة الملكة إليزابيث"، حسبما نشرت صحيفة (الإيفننج ستاندرد) اللندنية اليوم الجمعة .

يأتي ذلك بعدما أُعلِن عن زيارة دولة يقوم بها ترامب إلى المملكة المتحدة في يونيو المقبل، وهو ما أثار جدلاً شديداً في الأوساط السياسية البريطانية، وقد أعلن كل من زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، ورئيس مجلس العموم جون بيركو، وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار فينس كيبل، وزعيم الحزب القومي الإسكتلندي في مجلس العموم إيان بلاكفورد، أنهم لن يحضروا مأدبة ستُقام لترامب في قصر باكنجهام.

كما انتقد نواب عماليون الزيارة، بل إن بعضهم حاول إلغاء الزيارة بالكامل احتجاجا على آراء ترامب المثيرة للجدل، كما أعلن الآلاف اعتزامهم التظاهر في لندن ضد ترامب.

وقال خان، بحسب الصحيفة، "سيخبرنا التاريخ أن رئيسين اثنين حظيا بذلك الشرف، ولا أظن أن الرئيس الأمريكي من نفس طبقتهما.. من الممكن أن تكون هنالك علاقة عمل دون الدعوة لمأدبة في ضيافة الملكة".

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واستضافت الملكة إليزابيث الرئيسين الأمريكيين السابقين جورج بوش الإبن عام 2003 وباراك أوباما عام 2011.

وأضاف خان أنه أيّد زعيم حزب العمال جيريمي كوربين في قراره الخاص برفض الدعوة لحضور المأدبة، موضحا أنه كان سيأخذ القرار نفسه إذا وُجهّت له الدعوة.

وكان خان اصطدم مع ترامب بعد أن هاجمه الأخير قائلا "إنه يقوم بمهمة فاشلة رداً على هجمات إرهابية وقعت عام 2017 في بريطانيا".