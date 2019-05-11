قراصنة النظام القطري يلاحقون 1400 شخصية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هاجم قراصنة تابعون للنظام القطري عبر الانترنت أكثر من 1400 شخص رفيع المستوى، وهاجموا مواقع الكترونية وحسابات لموظفين وأشخاص كانوا يمارسون حقوقهم في حرية التعبير في الديمقراطيات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا، وفقا لملفات محكمة أمريكية وتقارير الطب الشرعي بالكمبيوتر وشهادات الخبراء المقدمة في الطلبات السابقة للمحاكمة، وذلك بحسب تقرير مجلة التحقيق الأمريكية «The Investigative Journal».

أهداف دولية

وقالت المجلة إن القراصنة هدفوا إلى تدمير وتخريب عدد من المواقع الالكترونية لمسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة الأمريكية وسفراء ومسؤولين بالأمم المتحدة، فضلا عن ممثلين ولاعبين دوليين في كرة القدم وناشطين ومديرين تنفيذيين. كما هدفت الحملة إلى الحصول على أموال من دبلوماسيين وجنرالات ومعارضين وعلماء وصحفيين وأئمة من جميع أنحاء العالم. ووصلت الحملة إلى أفراد في العائلات الحاكمة لبعض الدول ورؤساء دول.

أبرز الشخصيات المستهدفة

رئيس الأركان العامة السابق للقوات المسلحة في مصر سامي عنان.

الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري السابق أحمد أبوالغيط.

مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية والسفير المصري السابق حسام زكي.

مسؤول ودبلوماسي الإمارات الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم.

وزير الشؤون الأفريقية وسفير السعودية السابق في مصر أحمد قطان.

عضو مجلس الوزراء الإماراتي ووزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

محلل الأمن والسياسة والملحق السابق للدفاع النمساوي فولفغانغ بوزتاي.

المدير الإداري وكبير مستشاري السياسة في مركز التقدم الأمريكي جيمس لاموند.

كبير مستشاري التحليلات السابق في مركز المصادر المفتوحة، ووكالة الاستخبارات المركزية، كريستين وود الذي قاد فريق تحليل الإرهاب الذي فحص علاقات القاعدة مع دول الشرق الأوسط.

إيواء الدوحة للإرهابيين

وعلى الرغم من أنهم متحدون في آثار هذه الهجمات، إلا أن الضحايا ليست لديهم روابط شخصية أو مهنية بعضهم مع بعض، باستثناء الملاحظات التي أدلوا بها والتي كانت تنتقد علنا ​​قطر.

وكان هؤلاء المنتقدون للنظام القطري يستخدمون حقوقهم المحمية دستوريا في حرية التعبير داخل الديمقراطيات الغربية أو الدول التي ينتمون إليها عند إبداء ملاحظاتهم المسيئة.

وأشاروا إلى:

- الدعم المالي العلني المفتوح الذي يمكن تتبعه وتقدمه قطر لجماعة الإخوان المسلمين وحماس اللتين صنفتهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا كمجموعتين إرهابيتين.

- أشاروا إلى استخدام قناة الجزيرة لتطبيع وجهات النظر الإرهابية.

- إيواء قطر لحماس والقادة الإرهابيين الآخرين داخل المجمعات الفندقية الفاخرة في العاصمة القطرية الدوحة.

شراء النفوذ

سرعان ما استخدمت قطر ثروتها الجديدة الهائلة لشراء النفوذ في جميع أنحاء العالم العربي، فبمجرد اكتمال مئات الأميال من خطوط الأنابيب تحت سطح البحر في عام 1995، بدأت الدولارات النفطية تتدفق وارتفع نفوذ قطر الإقليمي مع المد والجزر. تم إطلاق إمبراطورية الجزيرة الإعلامية التي تملكها وتديرها عائلة آل ثاني، في العام نفسه. التوقيت ليس صدفة.

استخدمت الأسرة الحاكمة في قطر أموالها المكتشفة حديثا للتوسط في اتفاقيات في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وبدأت في تمويل قناتها التلفزيونية للتأثير على الرأي الإسلامي، أولا باللغة العربية ثم بالإنجليزية. وبدأ حكام قطر شراء عقارات حول العالم، فاشتروا عقارا ضخما على ساحل المحيط الأطلسي في أفريقيا، وكان في السابق يمتلكه أقارب العاهل المغربي الملك محمد السادس، ثم أعادوه إلى العائلة المالكة بدعوى دفع مبالغ زائدة بحوالي 500 مليون دولار لمكافأة أفراد الأسرة المالكة الآخرين الذين كانوا يتشاجرون على الأموال التي ستجلبها الحوزة. وهذا بدوره ساعد في تأمين دعم المغرب.

تدمير وتصيد

وبالنسبة لتدمير أعداء قطر فإن أساليب التصيد العشوائي قد قوضت الكثير من معارضة سياسات الإمارة داخل الديمقراطيات الغربية، وفقا لموقع DigitalGuardian.com . ويعد التصيد العشوائي هو أنجح شكل من أشكال الحصول على معلومات سرية على الانترنت، حيث يمثل 91 ٪ من الهجمات. ولسوء الحظ مع وجود سابقة خطيرة كهذه، لا يمكن لأي شيء أن يمنع إيران أو كوريا الشمالية أو غيرها من الدول المارقة من اعتماد قواعد اللعبة نفسها التي تمارسها. في الواقع ربما كانوا يفعلون ذلك بالفعل، بينما يراوغون من قبل أجهزة الاستخبارات.

ملاحقة المنتقدين

إن منتقدي قطر، كما فعلوا في بلدان حرة وديمقراطية، كانت لديهم كل الأسباب لتوقع أن قوانين وتقاليد دولهم ستضمن حقوقهم في التحدث بحرية. الآن غير المتسللون في قطر تلك التوقعات. قال الحاخام الأمريكي شمولي بوتيتش في بيان لـ Breitbart «إذا كان هذا صحيحا - ويبدو أن القصة مؤيدة بقوة - فإنها ستشكل هجوما خطيرا ومباشرا من جانب حكومة أجنبية ضد المواطنين الأمريكيين لممارستهم حقوق التعديل الأول». ومع ذلك بدا أن قادة قطر يشعرون بالقلق من أن النقاد قد يغيرون سياسة الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ضد شبه الجزيرة الغنية بالغاز. وهذه المخاوف لديها أيضا أساس قوي في الواقع.

في الواقع دعا بعض النقاد الأمريكيين الذين تم اختراقهم، مثل الحاخام الأمريكي شمولي بوتيتش، إلى تغيير السياسة الأمريكية، بما في ذلك إغلاق القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر واتخاذ موقف أكثر تشددا ضدها، لذا من الواضح أن قطر سمحت باختراق وهجوم واسع النطاق على منتقديها الدوليين، كما تظهر وثائق المحكمة.

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11 سبتمبر جديدة

من الواضح أن مسؤولي الاستخبارات يقولون إن الغرب يدخل حقبة جديدة من الحرب غير المتماثلة. إن الدول التي لا تستطيع أن تأمل في تحدي الولايات المتحدة الأمريكية أو الناتو في أي ساحة قتال تقليدية تستخدم الانترنت - وهو طريق سريع للمعلومات أنشأه في الأصل الجيش الأمريكي نفسه - لشن حرب على القوة العظمى. «في 11 سبتمبر استخدم الإرهابيون طائراتنا المدنية الخاصة بنا ضدنا»، هذا ما قاله متعاقد سابق في البحرية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية، طلب عدم الكشف عن هويته بالنظر إلى عمله الميداني السابق، وأضاف «الآن يستخدمون الانترنت الخاص بنا ضدنا».

إن الاختراق المفاجئ في قطر يستحق نظرة فاحصة، لأنه يكشف عن المخطط الذي يمكن أن تستخدمه الدول المارقة لاستهداف المواطنين العاديين والإطاحة بالسياسيين وتخريب الحركات السياسية في المجتمعات المفتوحة التي يعارضونها. يكمن العدو الصامت للديمقراطية الآن على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي لكل مواطن.

حرب قطر الالكترونية

حرب الكمبيوتر في قطر لم يسبق لها مثيل من حيث ثلاثة عوامل:

مدتها: تمتد على فترة أربع سنوات (2014-2018).

الوصول الجغرافي، بما في ذلك الهجمات على الضحايا في ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

نطاقها الذي يصيب أكثر من 1400 شخصية.

في وقت استهلكت فيه وسائل الإعلام الأمريكية من خلال تكهنات حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016، ما زالت هوليوود تعاني من هجمات الكمبيوتر التي شنتها كوريا الشمالية على شركة Sony Pictures (1)، ولم يتم التعرف على عمق الإضرابات الرقمية في قطر إلى حد كبير، حيث ما زال الأمر غامضا بالنسبة للكثيرين.

دعم الإخوان وحماس

بعبارة أخرى، لم يستشهد منتقدو قطر وأهداف عمليات القرصنة الخاصة بها بالمعلومات المتاحة للجمهور دون منازع، ومع ذلك فإن دقة النقد ليست موضع شك. أقرت قطر بدعمها المالي الرسمي لحماس، ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين. إن أي مراجعة لبث الجزيرة باللغة العربية ستكشف أن المرشد الروحي لجماعة الإخوان يوسف القرضاوي كان لديه عرض أسبوعي بعنوان «شريعة الحياة» لسنوات، وشاهده ملايين المشاهدين ولا يزال يظهر فيه كضيف، ومرة خلال ظهوره المثير للجدل كضيف استوديو سئل من قبل المذيع إذا كان يدعم التفجيرات الانتحارية في سوريا؟ فرد القرضاوي المتحمس بلا خجل: إن الجهاديين يجب ألا يفجروا أنفسهم إلا إذا أيد الإخوان العملية.

الحرب السيبرانية

بدأت قطر في إطلاق حملتها المنهجية للحرب الالكترونية ضد أكثر من ألف ضحية في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط والهند في السنوات الأربع الماضية. وأثبت ضعف التدابير المضادة عدم فعاليته ضد هذه التكتيكات. وقد كشف شهود عيان كيف يشكل هذا العالم الجديد من الحرب السيبرانية والدبلوماسية خطرا على الديمقراطية نفسها، عبر أكثر من 1200 ضحية عبر الانترنت.

استخدمت قطر النمط نفسه مرارا وتكرارا:

- إرسال رسالة بريد الكتروني للتصيد الاحتيالي إلى هدف غير متوقع. ونظرا لأن هذا يبدو كأنه رسالة بريد الكتروني عادية من شخص ما في دفتر العناوين، فإن الهدف سوف ينقر على البريد الالكتروني الذي يقوم بعد ذلك بإطلاق فيروس مثل البرنامج الذي سينقل جميع رسائل البريد الالكتروني الخاصة بهم إلى المهاجم.

- فهرسة رسائل البريد الالكتروني حسب الموضوع والمستلم وتمشيطها للقبول المحرج أو المخالفات المالية أو العلاقات غير المشروعة. عند العثور على أي فيروسات ضارة يتم تعميمها بعد ذلك على الصحفيين في نيويورك تايمز وواشنطن بوست والأسوشيتد برس وغيرها من وسائل الإعلام الرئيسة.

- نظرا لأن بعض الصحفيين المطمئنين المتعطشين للجوع والموثوقين يعثرون فجأة على هذا الكنز في صندوق بريدهم الالكتروني سيتصلون بالفريسة للتعليق، وفي بعض الأحيان يتم نشر قصة مهينة أو مدمرة في وقت لاحق، والتي سوف تنتشر بسرعة من منفذ أخبار إلى آخر، وتلتهم على الفور اسم الفريسة الجيد. في أوقات أخرى يتعذر على المراسلين التحقق من محتويات البريد الالكتروني بشكل مستقل، لذلك لا يتم نشر أي قصة، لكن المكالمة الهاتفية للمراسل في حد ذاتها سترسل فريسة رسالة تخويف: إنه من المخاطرة والتهور في معارضة قطر.

تمويل حول العالم

موريتانيا: خصصت قطر أموالا للأئمة ومولت توسيع فرع الإخوان المسلمين.

السودان: توسط الدبلوماسيون القطريون في حريق في منطقة دارفور، ودفعوا القبائل الكبرى إلى عدم شن حرب بعضها مع بعض، وبالتالي إنهاء الإبادة الجماعية أثناء شراء نفوذ هائل مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

الحوثيون: تمول قطر المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين يقاتلون حكومة اليمن المعترف بها دوليا.

سوريا: مولت قطر عناصر من جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، ودفعت للمتطرفين السوريين المدعومين من إيران فدية تتراوح تقديرات نيويورك تايمز لها ما بين 770 مليون دولار إلى مليار دولار، تم تسليمها في عدد من أكياس القماش الخشن المصنوعة من النايلون الأسود، لعودة 17 من أفراد عائلة آل ثاني الذين تم اختطافهم أثناء سفرهم لمدة أسبوع بعد مطاردة في الصحراء العراقية. فدية كهذه يمكنها تمويل جيش إرهابي لعقود.

إيران: تشارك قطر أكبر حقل للغاز مع إيران، وتقدم بنوك قطر قروضا لإيران، ويبيع تجارها للإيرانيين كمية كبيرة من أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والسلع الالكترونية الأخرى.الإيرانيون يعدون من بين أكثر السكان المغتربين في قطر.